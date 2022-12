Sony: Der Xbox Game Pass ist keine Konkurrenz für die PlayStation

Im Wettstreit mit Microsoft stuft PlayStation-Chef Jim Ryan den Xbox Game Pass angeblich nicht als Konkurrenz für die PlayStation ein, das berichten laut Insider Gaming interne Quellen bei Sony. Das Abo von Microsoft sei keine große Gefahr.

Dabei betrachtet Jim Ryan in erster Linie die reinen Zahlen. Man habe in den letzten zwei Jahren mehr PS5-Einheiten verkauft, als Microsoft neue Nutzer für den Xbox Game Pass gewinnen konnte. Und das eigene PlayStation-Abo sei sehr beliebt.

Das würde ich ein bisschen anders einstufen, denn das kann sich ganz schnell in eine Richtung entwickeln, in der so ein Abo eine entscheidende Rolle spielt. Derzeit hat Sony das bessere Gaming-Lineup, es gab 2022 sogar keinen großen AAA-Xbox-Blockbuster von Microsoft selbst. Aber das wird sicher nicht immer so sein.

Das wird mit Sicherheit noch ein spannender Wettkampf und man hat mit dem neuen PlayStation Plus gesehen, dass der Xbox Game Pass nicht komplett an Sony vorbeigeht. Die höchste Stufe kann zwar noch nicht mit dem Abo von Microsoft mithalten, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Und das ist sicher nur der Anfang.

