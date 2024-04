Sony nennt Datum für neues Xperia-Flaggschiff

Es hat sich bereits angedeutet und jetzt ist es offiziell, denn Sony hat das Datum für das nächste „Xperia Special Event“ genannt. Am 17. Mai wird uns Sony das neue Xperia 1 VI und vielleicht weitere Android-Smartphones für 2024 präsentieren.

Das neue Xperia-Flaggschiff wird um 19 Uhr Ortszeit in Tokio vorgestellt, bei uns gibt es die Details also zur Mittagszeit gegen 12 Uhr. Wobei ein Freitag nicht direkt der beste Tag für eine Ankündigung ist, da dann direkt das Wochenende folgt.

Ich bin aber wirklich gespannt, was uns Sony da in diesem Jahr zeigen wird, denn man geht wohl viele Kritikpunkte der Xperia-Reihe an und streicht das alte 21:9-Seitenverhältnis. Optisch wird sich nicht viel ändern, das wissen wir ja bereits:

