Plant Sony einen neuen PlayStation-Handheld?

Die Nintendo Switch ist extrem beliebt, das Steam Deck von Valve kommt gut an und immer mehr Marken steigen wieder oder erstmals mit einem Handheld ein. Die Chip-Entwicklung ist gut genug, um mittlerweile auch mobil viel Power zu bieten.

Diese Woche war Asus an der Reihe, die einen Handheld der Rog-Reihe gezeigt haben. Allerdings fehlten noch Daten wie Preis und Datum. Laut Reddit peilt man derzeit Oktober an und Microsoft soll (finanziell) beim Marketing unterstützen.

Der Xbox Game Pass wird also eine große Rolle für diesen laut Quelle 650 Dollar (512 GB) bzw. 900 Dollar (1 TB) teuren Handheld spielen. Warum? Weil man sich laut Quelle bewusst ist, dass Sony gerade heimlich einen neuen Handheld plant.

Kommt ein neuer PlayStation-Handheld?

Sehen wir also tatsächlich einen Nachfolger der PlayStation Vita? Viele Fans sind bis heute traurig, dass Sony das Handheld-Geschäft 2019 eingestellt hat, aber wer weiß, vielleicht hat die Switch die Denkweise von Sony intern doch verändert?

Wir haben gestern erfahren, dass zwischen jetzt und Ende 2024 neue Hardware des PlayStation-Teams kommen soll, ist das womöglich ein Handheld? Würde ich mir durchaus wünschen, obwohl das Steam Deck jetzt meine portable PS5 wurde.

Da entsteht jedenfalls wieder ein großer Markt für Handhelds und Nintendo hat das Feuer neu entfacht. Gaming-Hardware ist lange in der Entwicklung, der Switch-Hype-Train nahm vor allem 2020 mit der Pandemie nochmal so richtig an Fahrt auf, viele Produkte werden also sicher erst 2023, 2024 oder sogar erst 2025 kommen.

