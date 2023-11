Die neue PlayStation 5 startet wohl morgen in Europa

Sony schickte die neue PlayStation 5 bereits zu Beginn des Monats in den USA und Japan ins Rennen und sprach davon, dass weitere Länder folgen werden. Wann? Es gab kein Datum. Allerdings wurde die Konsole vor ein paar Tagen bereits in Europa entdeckt und es sieht so aus, als ob noch diese Woche der Marktstart stattfindet.

Eine sehr gute und fast 100 Prozent zuverlässige Quelle behauptet, dass die neue PlayStation 5 bereits morgen in Frankreich startet. Man kann sie für 549,99 Euro mit Laufwerk und 449,99 Euro ohne Laufwerk kaufen. Der 23. November soll also der offizielle Startschuss sein. In anderen Ländern gibt es ebenfalls neue Hinweise.

In Spanien und Portugal listen Händler die neue Version für den 24. November. Nur in Deutschland habe ich sie bisher weiterhin nicht gefunden, aber ich gehe davon aus, dass es ein europaweiter Marktstart ist. Sony rechnet also vermutlich damit, dass die Black Friday-Deals reichen und die Lager der alten Version leeren werden.

