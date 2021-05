Sony plant wohl bald weitere PlayStation 4-Spiele für den PC

Sony hat Gefallen an PlayStation-Spielen für den PC gefunden und nach Horizon Zero Dawn, Predator: Hunting Grounds, Helldivers und bald Days Gone, sind wohl sehr zügig weitere Titel für den PC geplant. Den Hinweis liefert laut VGC sogar Sony selbst, und zwar mit der neuen Steam-Seite der PlayStation Studios.

Sony könnte 7 bis 8 PS-Spiele geplant haben

Dort sind 41 Spiele gelistet, doch selbst mit Days Gone sind es nur 24 Spiele, die offiziell für den PC verfügbar sind. Wundert euch übrigens nicht über die Zahl, die beinhaltet die Haupttitel und auch die einzelnen DLCs. Aktuell sind es vier Spiele, doch scheinbar sind 7 bis 8 Spiele in absehbarer Zeit von Sony geplant.

-->

Sony hat vor ein paar Wochen bestätigt, dass man mit der PC-Strategie derzeit sehr zufrieden ist. Auf der einen Seite bekommen zwar PC-Spieler die exklusiven PS4-Spiele, auf der anderen Seite kann man so eventuell Spieler für eine Marke von Sony begeistern und diese kaufen sich später eine neue PlayStation 5.

Interessant ist nun, welche PS4-Titel noch für den PC geplant sind. Da wären noch Blockbuster wie God of War, Spider-Man oder Last of Us. Vor allem Spiele, die bald einen PS5-Nachfolger bekommen (Horizon und God of War) wären logisch, denn Sony will in erster Linie neue PlayStation-Nutzer mit der Strategie gewinnen.

Ratchet & Clank Rift Apart: Das PS5-Spiel glänzt in neuen Videos Sony hat einige Medien dazu eingeladen sich eine Preview von Ratchet & Clank Rift Apart für die PlayStation 5 anzuschauen. Das Spiel erscheint am 11. Juni exklusiv für die PS5 und kann bereits jetzt für 79,99 Euro bei Amazon vorbestellt…13. Mai 2021 JETZT LESEN →

-->