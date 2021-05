Ratchet & Clank Rift Apart: Das PS5-Spiel glänzt in neuen Videos

Sony hat einige Medien dazu eingeladen sich eine Preview von Ratchet & Clank Rift Apart für die PlayStation 5 anzuschauen. Das Spiel erscheint am 11. Juni exklusiv für die PS5 und kann bereits jetzt für 79,99 Euro bei Amazon vorbestellt werden.

Die Entwickler haben schon betont, dass es das derzeit schönste Konsolenspiel und das erste richtige Next-Gen-Spiel werden soll und das wurde in den Previews bisher durch die Reihe bestätigt – das PS5-Spiel soll verdammt gut aussehen.

Ich habe euch weiter unten mal ein paar Videos vom Preview-Event eingebunden, die Ratchet & Clank Rift Apart ausführlich zeigen. Bei YouTube findet man noch mehr Videos, aber am Ende durften alle in etwa das gleiche Material zeigen, daher habe ich mich einfach mal auf drei Videos und ein kurzes Interview konzentriert.

Ich freue mich auf diesen Titel, denn ich mag Jump’n’Runs, 3rd-Person-Shooter, den Witz der Reihe und die Grafik und Detailverliebtheit sieht beeindruckend aus. Falls Insomniac das nicht irgendwie in den Sand setzt, worauf ich nicht hoffe, dann könnte Ratchet & Clank Rift Apart das beste Spiel im ersten Halbjahr 2021 sein.

Ratchet & Clank Rift Apart Video-Previews

