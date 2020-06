Sony PlayStation 4 Pro Limited Edition bei Saturn und MediaMarkt im Angebot

Bei Saturn und MediaMarkt bekommt man eine limitierte Edition von der Sony PlayStation 4 Pro für nur 399 Euro. Es handelt sich um das The Last of Us Part II PlayStation 4 Pro-Bundle, welches eine UVP von 499 Euro besitzt.

Die Konsole und das Spiel werden morgen verschickt, denn da erscheint The Last of Us Part II für alle PS-Spieler. Ein Blick auf Idealo zeigt, dass das eigentlich ein ganz guter Deal ist und man hier sogar noch eine Limited Edition bekommt.

-->

Die Frage, die sich einige aber stellen werden: Jetzt noch eine PlayStation 4 Pro kaufen, oder auf die PlayStation 5 warten? Diese Frage könnt ihr euch natürlich nur selbst beantworten, aber The Last of Us Part II kommt bei Metacritic auf einen Score von 96 (von 100) und ist schon jetzt eines der am besten bewerteten Spiele. Das könnte das Interesse an einer PlayStation 4 nochmal ankurbeln.

Wie groß ist die PlayStation 5? Die Ankündigung der Sony PlayStation 5 sorgte gestern nicht nur für viele Memes und Lacher, sie sorgte auch für eine Diskussion: Wie groß ist die Konsole? Weder Sony noch Microsoft haben bisher Spezifikationen bei Gewicht oder der Größe genannt, aber…13. Juni 2020 JETZT LESEN →

mit Affiliate-Links [?]Teilen

-->