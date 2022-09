Video zeigt: Die „neue“ PlayStation 5 wurde intern überarbeitet

Sony verkauft seit ein paar Tagen eine „neue“ PlayStation 5 im Handel und bisher war nur bekannt, dass sie wieder leichter ist. Die Disk-Version wiegt mittlerweile sogar nur noch so viel wie die Version ohne Disk, die Ende 2020 an den Start ging.

Man kann sich also denken, dass Sony ein paar interne Änderungen vorgenommen hat und so ist es auch. Der YouTuber Austin Evans konnte sich bereits diese neue Version schnappen und hat sich auch das letzte Update und das Original gesichert:

-->

In einem Video zeigt er, dass Sony die Kühlung erneut überarbeitet hat und es auch ein neues Motherboard gibt. Die Leistung und das Design sind allerdings identisch, Sony hat die PlayStation 5 bisher nur zweimal unter der Haube weiterentwickelt.

Warum macht man sowas? Das hat vermutlich in erster Linie mit den Kosten zu tun, die man so minimieren kann. Am Ende reicht es aber auch nicht aus, denn Sony hat die UVP der Konsole bekanntlich angehoben und verlangt jetzt 50 Euro mehr.

PlayStation 5 vs. Xbox Series X: Mein Fazit nach 2 Jahren Seit fast zwei Jahren begleiten mich jetzt die „Next-Gen-Konsolen“ von Sony und Microsoft und ich weiß, dass es noch nicht exakt zwei Jahre sind. Doch es ist viel für September geplant und daher möchte ich mein Fazit schon früher liefern.…3. September 2022 JETZT LESEN →

-->