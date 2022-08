Noch leichter: Neue PlayStation 5 kommt im Handel an

Im Mai wurde eine neue PlayStation 5 mit der Bezeichnung „CFI-1200“ entdeckt und jetzt startet so langsam der Verkauf. Laut Press Start ist die neue PlayStation 5 bei ersten Händlern in Australien aufgetaucht und wird dort bereits aktiv verkauft.

Sony hat die PlayStation 5 bereits 2021 etwas überarbeitet und auch für 2022 hat man eine neue Version der Konsole entwickelt. Offiziell spricht Sony aber nicht über diesen Schritt, denn im Kern ist das weiterhin die PlayStation 5, die wir kennen.

PlayStation 5 wird wieder etwas leichter

Details zu den Änderungen gibt es noch nicht, aber es gab welche, denn die neue PlayStation 5 ist wieder leichter. Die Disk-Version hat sogar ordentliche 600 Gramm seit Launch abgespeckt, da hat Sony sicher einige Komponenten ausgetauscht.

PlayStation 5 2020: 4,5 kg (Disk) bzw. 3,9 kg (Digital)

4,5 kg (Disk) bzw. 3,9 kg (Digital) PlayStation 5 2021: 4,2 kg (Disk) bzw. 3,6 kg (Digital)

4,2 kg (Disk) bzw. 3,6 kg (Digital) PlayStation 5 2022: 3,9 kg (Disk) bzw. 3,4 kg (Digital)

Die neue PlayStation 5 kommt passend zur Preiserhöhung, vielleicht musste Sony auch teurere Komponenten mit Blick auf die Chipkrise einkaufen. Man darf aber davon ausgehen, dass die Performance gleich bleibt (war letztes Jahr auch so).

In den nächsten Tagen werden sich sicher die üblichen Medien die neue PS5 für einen Test besorgen und schauen, ob sich was verändert hat. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus. Sollte es aber so sein, werden wir euch natürlich hier informieren.

