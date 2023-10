Die neue Sony PlayStation 5 ist offiziell

Es hat sich schon seit Monaten angedeutet, dass Sony eine Neuauflage der PlayStation 5 plant und wir haben zwar schon im September damit gerechnet, doch heute wurde sie mit etwas Verspätung offiziell für „Weihnachten 2023“ vorgestellt.

Sony PlayStation 5 mit frischer Optik

Sony hat die Optik der PlayStation 5 etwas überarbeitet und spricht von einem etwas kompakteren Design. Es ist aber keine PlayStation 5 Slim. Außerdem gibt es jetzt endlich mehr Speicher, denn Sony hat 1 TB Speicher in der neuen PS5 verbaut.

Die neue PlayStation 5 kommt weiterhin als normale und als digitale Version, doch die normale Version hat dennoch ein abnehmbares Laufwerk. Es ist also die gleiche PS5 im Kern. Das Laufwerk kann man später für 119,99 Euro separat erwerben.

Bedeutet: Wer der Meinung ist, dass er doch physische Kopien kaufen möchte, der kann das Laufwerk später kaufen und wer merkt, dass er es gar nicht benötigt, der kann es am Ende auch einfach entfernen und zum Beispiel gebraucht verkaufen.

Marktstart ist im November in den USA und etwas später in weiteren Märkten und die aktuelle Version der PlayStation 5 läuft aus. Bei der Hardware unter der Haube ändert sich nichts, es ist die gleiche Leistung. Die neue Sony PlayStation 5 kostet 449,99 Euro ohne Laufwerk und 549,99 Euro mit Laufwerk bei uns in Deutschland.

Außerdem gibt es im Lieferumfang noch einen neuen Stand, um die Konsole vertikal aufzustellen, diesen wird Sony später für 29,99 Euro für ältere Konsolen anbieten.

