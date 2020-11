Sony PlayStation 5 wird beim Start nur online erhältlich sein

Sony hat heute bekannt gegeben, dass man die PlayStation 5 beim Marktstart am 19. November nicht lokal anbieten wird. Die neue Konsole soll nur online erhältlich sein und Sony bittet die Fans, dass man auch nicht die Geschäfte besucht.

Damit verfolgt man einen etwas anderen Ansatz, als Microsoft, die sogar eine lokale Aktion mit MediaMarkt und Saturn gestartet haben. Es gibt jedoch auch Kunden, die sich ihre Konsole in die Geschäfte liefern lassen und da bittet man nur, dass sie die Sicherheitsmaßnahmen einhalten (die der Grund für die Aktion sind).

Um Fans, Händler und Angestellte vor COVID-19 zu schützen, werden PlayStation 5-Konsolen zum europäischen Erscheinungstag am 19. November ausschließlich in den Online-Shops der Handelspartner erhältlich sein.

Wer bisher also keine PlayStation 5 bestellen konnte, der wird diese vermutlich auch nicht mehr zum Marktstart bekommen. Die Konsole ist seit Tagen ausverkauft und einige hatten womöglich die Hoffnung, dass die am 19. November noch in einem MediaMarkt ihr Glück versuchen können. Es wird sich zeigen, wie das dann mit der Verfügbarkeit der PlayStation 5 im November und Dezember aussieht.

