Sony schaltet 100 weitere Angebote im PlayStation Store online

Zusätzlich zu bereits aktiven Rabattaktion im PlayStation Store, hat Sony heute weitere Angebote online gestellt. Das Motto: The Game Awards. Mit dabei sind auch nominierte Spiele wie Stray, Tunic, TNMT und A Plague Tale: Requiem.

Den ganz großen Blockbuster, God of War Ragnarök, will man noch nicht im Preis senken, was verständlich ist, dafür ist es zu früh. Ein Blick in den PlayStation Store lohnt sich aber dennoch, denn es sind nicht viele, aber durchaus gute Spiele.

Und denkt vorher an einen kurzen Preisvergleich, denn es ist weiterhin Deal-Zeit und da gibt es die physische Version oft zum gleichen/besseren Preis.

Video: PlayStation 5 nach zwei Jahren

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->