Sony stimmt mit Trailer auf Morbius ein

Morbius war einer der ersten Filme, der mit Beginn der Pandemie immer wieder von Sony verschoben wurde. Erst von 2020 auf 2021, dann auf Herbst 2021 und jetzt kommt der Film sogar erst im Januar 2022 in die Kinos – was realistisch klingt.

Und da sich die Kinobranche derzeit erholt und einige Filme durchaus große Erfolge feiern können, hat Sony das Marketing für Morbius mit Jared Leto wieder anlaufen lassen. Ein neuer und langer Trailer soll das Interesse beim Zuschauer wecken.

-->

Bei mir hat es jedenfalls geklappt, denn ich habe den Film ehrlich gesagt schon fast vergessen. Der Trailer sieht jedenfalls gut aus, aber ich bin da in der heutigen Zeit dennoch skeptisch, da Trailer mittlerweile viel zu hochwertig produziert werden und so einen falschen Eindruck vermitteln. Warten wir also lieber mal erste Kritiken ab.

-->