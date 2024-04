Sony Walkman: Firmware-Update 2.02.00 ist ab sofort verfügbar

Dass es der japanische Konzern Sony mit der Softwareunterstützung für seine Walkman-Modelle NW-A306 und NW-ZX707 (offiziell nicht in Deutschland erhältlich) ernst meint, hat er in den letzten Monaten sehr deutlich unter Beweis gestellt: Neben einigen kleineren Updates wurden die Musikplayer auch mit dem großen Update auf Android 13 versorgt – und Sony will in dieser Richtung weitermachen.

Sony Walkman: Was umfasst das neue Update?

Das jetzt veröffentlichte Update erhöht die Versionsnummer von 2.01.00 auf 2.02.00 und konzentriert sich auf zwei Punkte: Zum einen wird die Konnektivität zu bestimmten Bluetooth-Geräten hergestellt, zum anderen enthält das Update das Android-Januar-Sicherheitsupdate.

Firmware Update to Version 2.02.00 Improved the connectivity with certain Bluetooth devices

Provides a Security update (The security level is displayed in the Settings menu as a date: January 2024)

Das Update kann über die Systemeinstellungen aufgerufen, heruntergeladen und auf dem System installiert werden. Sony stellt die Datei aber auch auf der offiziellen Website zum Download zur Verfügung, so dass sie auch manuell installiert werden kann. Das Software-Update hat eine Dateigröße von ca. 1,5 GB.

Der Sony NW-A306 kam Mitte Januar letzten Jahres offiziell auf den Markt, seitdem ist der Preis des Musikplayers gefallen. Zur Zeit ist es für einen Preis von knapp 340 Euro im Angebot.

