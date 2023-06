Sony WF-1000XM5: Neue Details, aber noch kein Preis und Datum

Sony wird sehr bald einen neuen In-Ear-Flaggschiff-Kopfhörer vorstellen, denn der Sony WF-1000XM5 steht an. Wir haben diesen schon häufiger gesehen und bei WinFuture hat man diese Woche neue Details genannt, die bisher unklar waren.

So gibt es bei Sony in diesem Jahr einen neuen Dynamic Driver X, der jetzt mit einem Durchmesser von 8,4 Millimetern daher kommt. Es sind auch gleich zwei proprietäre Prozessoren an Bord und es gibt noch neue Dual-Feedback-Mikrofone.

Zusammen wirbt man mit einem besseren Sound und ANC. HiRes Audio und DSEE Extreme sind natürlich dabei und es gibt jetzt Bone-Conduction-Sensoren, die für eine bessere Qualität bei Telefongesprächen sorgen sollen. Das Case hat einen Akku mit 500 mAh für 24 Stunden Akkulaufzeit (Laufzeit mit ANC aber unklar.

Bluetooth 5.3, Multi-Point-Verbindung und eine IPX4 Zertifizierung runden das Paket ab, allerdings haben wir immer noch keinen Preis. Der Sony WF-1000XM4 startete bei 279 Euro, beim Sony WF-1000XM5 würde ich von 299 Euro ausgehen.

Wir wissen noch nicht, wann Sony die neue Generation zeigt, aber da es immer mehr Details gibt, würde ich definitiv noch von einer Ankündigung im Juni ausgehen.

