Neuer Sonos-Lautsprecher macht sich bereit für den Marktstart

Sonos startete vor ein paar Wochen eine neue „Ära“ mit der Era-Reihe, doch man hat noch mehr für 2023 geplant. Es steht ein Nachfolger für den Sonos Move an, einen großen und dennoch portablen Lautsprecher, der 2019 auf den Markt kam.

Es hat sich bereits angedeutet, dass für dieses Jahr eine zweite Generation geplant ist und diese hat jetzt auch die FCC in den USA durchlaufen. Passiert ein Produkt die Behörde, dann ist es bereit für den Start und darf in den USA verkauft werden.

Sonos könnte den neuen Move also sehr bald vorstellen und es wäre so langsam auch ein guter Zeitpunkt, denn einen portablen Lautsprecher präsentiert man vor allem für den Sommer. Im Winter gehen die Menschen nicht so häuft damit raus.

Der Sonos Move der zweiten Generation dürfte bessere Hardware unter der Haube haben und man kann Bluetooth und WLAN gleichzeitig nutzen. Außerdem gibt es noch Wi-Fi 6 als aktuellen Standard. Weitere Details gibt es dann zur Ankündigung.

