Sony Xperia 1 II: Kopfhöreranschluss soll Fans überzeugen

Sony entfernte, wie die meisten Unternehmen in der Branche, in den letzten Jahren den Kopfhöreranschluss. Wobei man genau genommen den 3,5-mm-Anschluss entfernte, man kann den USB-C-Anschluss weiterhin für Kopfhörer nutzen.

Mit dem Sony Xperia 1 II kehrt er zurück und der Grund dahinter ist, dass man ein Smartphone bauen wollte, das die Fans überzeugt und was sie lieben. Sony ist der Meinung, dass dieser Anschluss für Entertainment-Inhalte wichtig ist.

Mir persönlich ist der 3,5-mm-Anschluss seit vielen Jahren egal und ich finde, dass wir mittlerweile sehr gute Bluetooth-Lösungen haben und das Kabel nur stört. Der Schritt wird aber sicher einige freuen und vielleicht hilft es Sony wirklich dabei ein paar Nutzer für das neue Xperia-Flaggschiff zu begeistern.

Worauf ich aber auch gespannt bin: Bleibt man dabei? Oder feiert der 3,5-mm-Anschluss nur ein einmaliges Comeback, bevor er dann wieder verschwindet? Das wird sich mit dem Sony Xperia 1 III zeigen. Vermutlich wird Sony nun schauen, ob das Feature einen Unterschied macht. Falls ja, bleibt er, falls nein, geht er.

The reason for bringing the 3.5mm headphone jack back for the Xperia 1 II is from the same mindset we had when developing the Xperia 1, which is to say “giving people a smartphone that they will love.” We also felt it was indispensable for viewing entertainment-related content and for playing games.