Sony Xperia 1 II: Neues Flaggschiff für 2020 zeigt sich

Sony änderte letztes Jahr die Bezeichnung für das Xperia-Flaggschiff und startete mit einer 1 im Namen. Doch als im Herbst eine 5 folgte und es sich dabei ebenfalls um ein Highend-Modell handelte, stellte sich für 2020 die Frage: Wie wird man den Nachfolger vom Xperia 1 nennen? Ein Xperia 2 ist eigentlich raus.

Ein Sony Xperia 1 Mark 2 kommt

Und so wird es auch sein, denn Sony wird kommende Woche das Xperia 1 II oder auch Xperia 1 Mark 2 vorstellen. Diese Bezeichnung kennen wir bereits von den Kameras von Sony, nun geht man also auch bei den Smartphones so vor. Und neben dem Sony Xperia 1 II wird es auch ein Sony Xperia 10 II geben.

-->

Die Spezifikationen vom Sony Xperia 1 II liefert uns Max Weinbach und dort sehen wir auch, dass es endlich einen ordentlich großen Akku mit 4000 mAh gibt und Qi wieder dabei ist. Es ist mir aber auch ein Rätsel, warum Sony das beim Xperia 1 auf einmal entfernt hat. Der Rest liest sich wie ein Flaggschiff für 2020.

Weiter geht es mit dem Sony Xperia 10 II, welches in diesem Jahr mehr wie das Flaggschiff aussieht. Da hätte ich vielleicht etwas mehr als einen Snapdragon 665 erwartet, die 7er-Reihe hätte es hier für 2020 ruhig auch sein dürfen.

Und hier ein Blick auf das komplette Datenblatt vom Sony Xperia 10 II:

Damit sind die Details zum Sony Xperia 1 II und Sony Xperia 10 II also bekannt und wir warten nur noch die Preise ab, die uns Sony morgen nennen wird. Eigentlich war ein Event auf dem MWC geplant, die Keynote wird aber online stattfinden.

Xperia 1 II specs and images pic.twitter.com/Jm0n7oHW0o — Max Weinbach (@MaxWinebach) February 23, 2020

PlayStation 5: Sony hat Probleme mit der Preisfindung Sony hat vor ein paar Tagen verraten, dass es noch dauern wird, bis man über den Preis der PlayStation 5 sprechen wird. Selbst wenn wir die PlayStation 5 in den nächsten Tagen sehen sollten, rechnet nicht damit, dass es einen…14. Februar 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->