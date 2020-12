Sony Xperia 1 II: Update auf Android 11 wird ab sofort verteilt

Sony hat vor ein paar Tagen eine Roadmap für das Update auf Android 11 genannt und hier nicht nur positive Rückmeldungen bekommen. Die Liste ist überschaubar, um das mal vorsichtig auszudrücken. Doch aktuelle Modelle sind natürlich dabei und ein Kandidat steht sogar noch für 2020 auf dem Plan: Das Sony Xperia 1 II.

Wie Xperia Blog berichtet hat der Rollout für das Sony Xperia 1 II nun begonnen und Sony hält damit sein Versprechen mit Dezember 2020. Es handelt sich um Version 58.1.A.0.921, die den November-Patch mitbringt und ca. 1 GB groß ist.

-->

Wie so oft gilt: Android-Updates werden in mehreren Phasen verteilt. Die einen sehen das Android-Update schon jetzt, andere haben es vielleicht schon am Wochenende gesehen und einige von euch werden noch ein paar Tage/Wochen warten müssen, bis sie Android 11 auf ihrem Sony Xperia 1 II installieren können.

Video: Sony Xperia 5 II im Test

Flaggschiff-Jahr 2020: OnePlus 8 Pro vs. Sony Xperia 5 II Das Flaggschiff-Jahr neigt sich dem Ende und heute tritt der bisherige Gewinner, das OnePlus 8 Pro, gegen das Sony Xperia 5 II an. Der Testbericht zum OnePlus 8 Pro ging im April online, das Sony Xperia 5 II ist ein…28. November 2020 JETZT LESEN →

-->