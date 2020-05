Sony Xperia 1 II: Vorverkauf in Deutschland gestartet

Es geht los, Sony hat bereits am Wochenende den Vorverkauf vom Xperia 1 II in den USA gestartet und wie erwartet sind jetzt auch wir an der Reihe. Das Sony Xperia 1 II kann ab heute für 1199 Euro in Deutschland vorbestellt werden.

Sony listet es ab sofort in Schwarz und Violett im eigenen Online Shop, nennt aber nur Mobilcom Debitel als Partner. Dort kann man es ab sofort vorbestellen und als Termin wird KW 25 angegeben (sprich ab dem 16. Juni 2020).

Sony Xperia 1 II: Keine Aktion in Deutschland

Während man in anderen Ländern einen Kopfhörer wie die Sony WF-1000XM3 oder sogar Sony WH-1000XM3 geschenkt bekommt, gibt es in Deutschland mal wieder keine Aktion für Vorbesteller.

Sony hat es in der Pressemitteilung nicht angekündigt, aber bei Mobilcom Debitel gibt es aktuell den Sony WH-1000XM3 kostenlos für Vorbesteller dazu. Außerdem gibt es drei Monate lang TIDAL Hi-Fi kostenlos für alle Käufer.

Ein Datum für den Marktstart hat Sony bisher übrigens noch nicht genannt, aber ich vermute mal, dass Mobilcom Debitel die 25. Kalenderwoche nicht aus Spaß im Online Shop eingetragen hat. In knapp drei Wochen geht es also los.

Sony Xperia 1 II: Offizielles Produktvideo

