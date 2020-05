Sony Xperia 1 II: US-Start erst im Juli

Als Sony das Xperia 1 II vor drei Monaten ankündigte, da sprach man von einem Release im zweiten Quartal 2020. In Japan schickte man das neue Flaggschiff auch schon ins Rennen und die ersten Shops in Europa listeten es kurz danach.

Sony Xperia 1 II: Datum für US-Marktstart

Am Wochenende nannte Sony nun den offiziellen Termin für den US-Markt: 24. Juli. Der Vorverkauft startet am 1. Juni und wer bis zum 28. Juni vorbestellt, der erhält die Sony WF-1000XM3 kostenlos dazu. Die UVP liegt bei 1199 Dollar.

In Europa deutet sich auch eine Aktion mit dem Sony WH-1000XM3 an, aber ich bin mal gespannt, ob wir in Deutschland überhaupt eine Kopfhörer-Aktion dieser Art sehen werden, da Sony beim Xperia 1 leider darauf verzichtete.

Die Pressemitteilung von Sony Deutschland könnte dann bald eintreffen und ich würde sogar im Laufe der Woche damit rechnen. Mal schauen, ob wir das Sony Xperia 1 II bei uns auch erst im Juli im Einzelhandel sehen werden.

