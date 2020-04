Sony: Nach dem Xperia 1 II kommt das Xperia 1 III

Laut Mitsuya Kishida, Chef von Sony Mobile, war 2019 ein Wendepunkt für das Unternehmen und daher entschied man sich mit dem Xperia 1 einen Neuanfang bei der Bezeichnung zu machen. Für 2020 gab es intern aber eine Debatte, wie man es nennen könnte. Wie wir alle wissen, wurde es das Sony Xperia 1 II.

Die Basis: Sony Xperia 1, 5 und 10

Nach dem Sony Xperia 1 II (oder auch Sony Xperia 1 Mark 2) werden wir dann wohl das Sony Xperia 1 III im nächsten Jahr und danach das Sony Xperia 1 IV sehen. Das ist die neue Strategie bei den Xperia-Modellen und da wir im Frühjahr auch ein Sony Xperia 10 II gesehen haben, dürfte im Herbst das Sony Xperia 5 II folgen.

-->

Wir kennen dieses Branding bereits von den Kameras von Sony, sollten wir also ein Sony Xperia 2 oder Sony Xperia 3 in den nächsten Jahren sehen, dann wird es sich dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit um neue Smartphones und keine Nachfolger handeln. Damit wäre das geklärt, jetzt muss Sony nur endlich mal den großen Zeitraum zwischen Ankündigung und Marktstart in den Griff bekommen.

PlayStation 5: Sony plant weniger Einheiten zum Marktstart Sony soll für den Marktstart und die ersten Monate weniger Einheiten von der PlayStation 5 eingeplant haben, als man das bei der PlayStation 4 vor ein paar Jahren tat. Das liegt aber anscheinend nicht an der aktuellen Corona-Krise. Sony PS5:…16. April 2020 JETZT LESEN →

Mehr dazu

Teilen

-->