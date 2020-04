Sony Xperia 5 II: Kompaktes Flaggschiff deutet sich an

Sony änderte 2019 seine Strategie: Statt zwei normalen Flaggschiffen, gab es im Frühjahr ein großes Modell mit dem Sony Xperia 1 und im Herbst ein kompaktes Modell mit dem Sony Xperia 5. Vor ein paar Wochen wurde nun das Sony Xperia 1 II vorgestellt, werden wir im Herbst das Sony Xperia 5 II sehen?

Sony Xperia 5 II: Weniger als 6 Zoll?

Beim Namen können wir bisher nur spekulieren, aber Sony soll ein neues Modell geplant haben, welches ein Display mit 5,6 bis 5,8 Zoll haben soll. Damit wäre es sogar noch kompakter als das Sony Xperia 5, welches auf 6,1 Zoll kommt.

Mit dem Seitenverhältnis von 21:9 wäre das Sony Xperia 5 II zwar weiterhin recht lang, grundsätzlich könnte uns bei Sony aber das kompakteste Flaggschiff 2020 erwarten. Falls man dem Nachfolger auch Highend-Hardware wie dem Sony Xperia 5 spendiert (sprich: Falls wir hier den Snapdragon 865 sehen).

Highend-Smartphones mit Android und knapp 6 Zoll sind eine Seltenheit in der heutigen Zeit geworden. Falls Hersteller kompakte Modelle auf den Markt bringen, dann entfernen sie dort oft viele Features vom eigentlichen Spitzenmodell, siehe Samsung Galaxy S20 (vs. S20 Ultra) oder Huawei P40 (vs. P40 Pro).

Sony präsentiert neue Flaggschiff-Modelle in der Regel auf dem MWC und der IFA, demnach könnte ein Sony Xperia 5 II im September anstehen. Ich glaube zwar nicht, dass die IFA in Berlin stattfinden wird, aber Sony dürfte das Modell (wie man das beim Xperia 1 II auch getan hat) sicher trotzdem normal vorstellen.

