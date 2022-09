Kompaktes Flaggschiff: Sony Xperia 5 IV offiziell vorgestellt

Der Herbst steht an und Sony nutzt die IFA mal wieder für ein neues und kompaktes Flaggschiff. Letztes Jahr haben wir Xperia 1 und Xperia 5 gemeinsam gesehen und in diesem Jahr trennt man sie wieder. Was erwartet euch beim Sony Xperia 5 IV?

Sony Xperia 5 IV: Die Eckdaten

Wir sprechen über ein 156 x 67 x 8,2 mm großes Smartphone, welches 172 g auf die Waage bringt. Es gibt ein 6,1 Zoll großes OLED-Display mit FHD-Auflösung und 120 Hz und unter der Haube werkeln der Snapdragon 8 Gen 1 und 8 GB RAM.

Intern hat Sony dem Xperia 5 IV genau 128 GB Speicher spendiert, man kann den Speicher aber erweitern. Alle drei Kameras lösen wieder mit 12 Megapixel auf, es gibt eine normale Kamera, dann Ultraweitwinkel und einen Zoom (mit Periskop).

Die Frontkamera löst ebenfalls mit 12 Megapixel auf, es gibt einen 3,5 mm-Port, wir haben Stereo-Lautsprecher, einen Akku mit 5.000 mAh, der mit bis zu 30 Watt geladen werden kann (mit Qi) und eine IP65/68-Zertifizierung ist auch dabei.

Sony Xperia 5 IV: Preis und Datum

Sony wird das Xperia 5 IV in Schwarz, Weiß und Grün anbieten und möchte 1049 Euro dafür in Deutschland haben. Android 12 ist vorinstalliert, es gibt zwei Major-Updates und drei Jahre bei der Sicherheit. Marktstart ist dann Mitte September.

Das Sony Xperia 5 IV hat sich für mich zu einem fast perfekten Android-Flaggschiff entwickelt, denn es wurde noch kompakter und viele Kritikpunkte wurden mit den Jahren beseitigt. Jetzt ist sogar Qi dabei, was ich bisher immer vermisst habe.

Nur die Update-Politik könnte bei dieser Preisklasse besser sein, denn Android 13 ist fertig und ich würde erwarten, dass nicht schon nächstes Jahr nach Android 14 Schluss ist. Abgesehen davon könnte es das beste Modell 2022 für mich sein.

