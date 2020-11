Sony Xperia: Gerücht über neues Compact-Modell

Plant Sony für die Xperia-Reihe mal wieder ein Compact-Modell? Oder ist es am Ende vielleicht so, dass man mit dem Sony Xperia 5 II bereits sowas in der Art im Portfolio hat. Ich will hier kurz auf ein Gerücht eingehen, was wohl ein Fake ist.

Sony Xperia Compact mit 5,5 Zoll?

Aktuell macht eine Meldung die Runde, dass Sony ein Compact-Modell für die Xperia-Reihe geplant hat, welches 5,5 Zoll besitzt. Quelle ist ein Nutzer namens „Caybule“ auf Weibo. Sein Account auf Weibo hat derzeit keine Beiträge mehr.

Ich habe die Meldung letzte Woche auch gesehen und den Account überprüft, der Nutzer löscht ältere Beiträge aber gerne. Und ja, dort gab es eine solche Meldung zur einem kompakten Xperia-Smartphone. Doch es ist vermutlich ein Fake.

Sony-Quelle lag bisher nicht richtig

Irgendwie schafft es diese Quelle immer wieder mal in die Medien zu kommen und wenn man bei Google sucht, findet man auch Gerüchte rund um Sony. Doch die haben eine Gemeinsamkeit: Sie sind nicht eingetroffen. Irgendwie hat es „Caybule“ aber doch geschafft international die Runde in den Medien zu machen.

Da uns diese Meldung am Wochenende auch als Tipp erreichte (danke dafür), wollte ich das hier kurz aufgreifen. Es wäre nicht ausgeschlossen, dass Sony neben dem Xperia 5 II ein noch kompakteres Smartphone geplant hat, aber ich würde mich nicht darauf verlassen. Ich gehe davon aus, dass diese Meldung ein Fake ist.

PS: Ein Smartphone mit 5,5 Zoll und 21:9-Format wäre auch extrem schmal. Das Sony Xperia 5 II hat 6,1 Zoll, schmaler dürfte es aber nicht sein. Wenn, dann kann Sony etwas von der Länge des Displays wegnehmen, aber daran glaube ich nicht, da das Unternehmen oft mit dem 21:9-Format bei den Smartphones wirbt.

