Sony zeigt versehentlich das neue Xperia 1 V

Sony wird uns im Mai ein neues Flaggschiff der Xperia-Reihe zeigen und wir wissen schon, dass es sich dabei um das Sony Xperia 1 V handelt, denn da gab es vor ein paar Wochen viele Renderbilder. Jetzt hat es Sony aber mal eben selbst gezeigt.

Es ist jedenfalls ein Bild von einem offiziellen Werbeplakat aufgetaucht und dort wird der Name bestätigt, wir sehen den Slogan (Eins für alle Lichter), der auf eine neue und gute Kamera hindeutet und wir sehen vor allem die drei neuen Farben.

Optisch gibt es in diesem Jahr also keine Überraschung, das Sony Xperia 1 V wird sich kaum vom Sony Xperia 1 IV unterscheiden. Was aber nicht schlecht ist, denn im Android-Einheitsbrei hebt sich Sony mit den Xperia-Modellen doch etwas ab.

Die Schwachstelle ist eigentlich nur der hohe Preis, denn Sony ist ein Unterdog und mit 1.400 Euro war das Xperia 1 IV etwas zu teuer um Vergleich mit Samsung und Co. – vor allem, da Sony weiterhin nicht die beste Android-Update-Politik bietet.

