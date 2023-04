Neues Smartphone: Sony zeigt im Mai das Xperia-Flaggschiff

Es hat sich in den letzten Wochen schon angedeutet, Sony arbeitet an einer neuen Xperia-Generation für 2023. Das Sony Xperia 1 V zeigte sich schon auf Bildern und auch das Sony Xperia 10 V haben wir gesehen. Das Sony Xperia 5 V kennen wir im Moment noch nicht, aber es gibt bereits Gerüchte zum kompakten Flaggschiff.

Ich vermute mal, dass wir das Sony Xperia 5 V erst später (IFA?) sehen werden, denn in der Ankündigung für das Xperia-Event am 11. Mai spricht Sony von „Next One“ und damit dürfte das Sony Xperia 1 gemeint sein. Wir bekommen also eine neue Generation, die laut Sony einen neuen Sensor für die Kamera mitbringt.

