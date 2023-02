Sony Xperia 5 V: Hier sehen wir das neue Top-Modell für 2023

Es hat sich bereits angedeutet, dass wir schon bald das neue Sony Xperia 5 V sehen werden und womöglich schon in ein paar Tagen auf dem Mobile World Congress 2023 in Barcelona. Darauf deutet auch der heutige Leak des Designs hin.

Steve Hemmerstoffer alias OnLeaks liefert uns wie in den letzten Jahren die ersten Renderbilder und hat diese in diesem Jahr an Green Smartphones verkauft. Details zur Ausstattung haben wir nicht, aber es dürfte den Snapdragon 8 Gen 2, ein gutes OLED-Display, eine ordentliche Kamera, Android 13 und mehr zu sehen geben.

Was die Quelle aber oft schon weiß, sind die Maße. Und da sprechen wir beim Sony Xperia 5 V über ein etwa 161 x 69,3 x 8,5 mm großes Smartphone. Das neue Top-Modell von Sony wird also etwas größer, was ich persönlich etwas schade finde.

Doch abgesehen davon erlebt man hier keine Überraschung, denn Sony bleibt der Designsprache treu und setzt auf ein langes Smartphone mit einem eher kantigen Design und verzichtet auf eine Notch oder ein Loch, es bleibt bei einem Rand.

Ich bin aber in erster Linie gespannt, ob Sony an den anderen Kritikpunkten beim Xperia 5 V gearbeitet hat. Gibt es endlich eine gute Update-Politik? Und wie sieht es beim Preis aus, man ist weniger bekannt als Samsung, hat einen schlechteren Support (Updates), verlangt dann aber gerne den gleichen Preis oder sogar mehr.

