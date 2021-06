Soundcore Life P3: Anker startet mit neuem ANC-Kopfhörer

Anker hat heute einen neuen Kopfhörer mit ANC für den Sommer vorgestellt, der natürlich mit dem Soundcore-Branding vermarktet wird. Der Soundcore Life P3 ist eines der günstigsten Modelle mit ANC, denn die UVP liegt bei nur 79,99 Euro.

Einen Marktstart peilt Anker derzeit am 6. Juli an und wer bis zum 5. Juli über die Webseite von Soundcore vorbestellt und 1 Euro bezahlt, der erhält noch einen Code mit zusätzlichen 25 Prozent Rabatt (macht also 60 Euro für Vorbesteller).

Wie ihr auf dem Beitragsbild sehen könnt, gibt es 5 Farben, weiter unten (nach den Spezifikationen) könnt ihr euch diese (inklusive Case) genauer anschauen. Es gibt noch keine Details zu Amazon und Co., dort wird der Kopfhörer aber sicher auch bald auftauchen. Anker scheint derzeit den eigenen Online Shop zu priorisieren.

Soundcore Life P3 Spezifikationen

11-mm-Treiber für präzisen Klang und Klarheit bei allen Frequenzen.

Multi-Mode ANC mit Transport-, Indoor- und Outdoor-Einstellungen für anpassbare Nutzungsgrade

Zwei Transparenzmodi verbessern die Umgebung einschließlich Stimmen, ohne die Ohrhörer abzunehmen

7-Stunden-Akku in den Ohrhörern mit ausgeschaltetem ANC / 6-Stunden-Akku mit eingeschaltetem ANC (bei 60 % Lautstärke)

Kabellose Ladekompatibilität mit 30-Stunden-Akku (bei eingeschaltetem ANC) und 35-Stunden-Akku (bei ausgeschaltetem ANC) sowie USB-C-Ladefunktion

Anker Fast Charging Technologie – 10 Minuten Aufladen der Ohrhörer = 2 Stunden Spielzeit

Premium-Anrufqualität mit 6-Mikrofon-Uplink- Rauschunterdrückung zur Optimierung der Stimmen und Minimierung von Hintergrundgeräuschen.

Anpassbare Benutzer-Touch-Bedienelemente zum Festlegen von Einstellungen für Wiedergabe/Pause, Titelvorlauf, Lautstärke usw.

Kompatibilität mit dem Sprachassistenten Siri® zum Start und anderen beliebten Sprachassistenten in der Zukunft

Fünf Sätze von Silikon-Ohrstöpseln, von XS bis XL, um eine gute Passform zu gewährleisten.

Bluetooth-Version – 5.0

Wasserdichtigkeitsklasse – IPX5

Erhältlich in fünf Farben: Nachtschwarz, Ozeanblau, Korallenrosa, Champagnerweiß, Himmelblau

Größe der Ohrhörer // Größe des Gehäuses – 37.9mm*21.75mm*23.75 mm // 60.92mm*52.88mm*30.97 mm

Gewicht des Earbuds / des Gehäuses – 4,93 g // 49,8 g

Soundcore Life P3 Farben

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

