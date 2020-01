Spiele-Entwickler: PlayStation 5 und Xbox Series X beliebter als Streaming

Die Game Developers Conference 2020 steht demnächst (März) an und kurz vor dem Start der Messe für Gaming hat man mal wieder eine Umfrage mit fast 4.000 Entwicklern gemacht. Fokus der Umfrage: Für welche Plattform wird entwickelt.

Der PC ist aktuell weiterhin die beliebteste Plattform, gefolgt von mobilen Geräten wie Smartphones und auch bei der Frage, wie das in Zukunft sein wird, wurden die beiden Plattformen am häufigsten gewählt. Interessant ist aber der Blick auf die neuen Konsolen und einen anderen „Gaming-Trend“: Streaming.

Spiele-Entwickler schauen auf PS5 und neue Xbox

Die PlayStation 5 haben jetzt schon 11 Prozent der Entwickler im Auge und die Xbox Series X bereits 9 Prozent, damit liegen die beiden Plattformen klar vor Google Stadia mit 6 Prozent und xCloud mit 3 Prozent. Wobei man beim Dienst von Microsoft fairerweise sagen muss: Da fehlen noch viele Details.

Doch auch beim Blick auf die Zukunft sieht es ähnlich aus, denn da kommen die neue Xbox und PlayStation auf knapp 20 Prozent, Stadia ist mit 8 Prozent aber recht weit abgeschlagen und an xCloud glauben auch nur 6 Prozent.

Das alles kann sich schnell ändern, aber 2020 sieht es noch nicht so aus, als ob Streaming bei den Videospielen durchstarten wird. Während sich Netflix, Disney und Co. jetzt ein spannendes Battle bieten werden, so läuft es in der Welt der Videospiele vorerst noch klassisch mit teurer Hardware zum Spielen ab.

Mal schauen, wie sich das in Zukunft entwickelt, aber Google Stadia war nicht der beste Einstieg in diesen Markt, denn das Problem bei Google: Man muss die Spiele kaufen und sollte Google die Plattform einstellen, sind sie weg. Ein Konzept wie Netflix wäre bei Spielen womöglich interessanter, gibt es aber noch nicht.

2020 werden wir sicher einige Ankündigungen für die PlayStation 5 und neue Xbox sehen, die GDC und E3 gilt es da im Auge zu behalten. Weitere Details zur Umfrage mit den Spiele-Entwicklern findet ihr bei Interesse im Blog der GDC.

