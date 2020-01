PlayStation 5: Sony soll PS5 wohl bald zeigen

Sony kündigte im April 2019 die PlayStation 5 erstmals an, sprach damals jedoch nur von einer neuen Generation, die 2020 kommen soll. Dann folgte Ende 2019 die Bestätigung: Sie wird PlayStation 5 heißen und zum Start ins neue Jahr gab es dann auch noch das PS5-Logo im Rahmen der CES zu sehen.

Vor ein paar Tagen gab man dann noch bekannt: Auf der E3 im Juni wird man in diesem Jahr wieder nicht vertreten sein. Wann werden wir die PlayStation 5 also sehen? Immerhin hat Microsoft bei der neuen Xbox noch im Dezember vorgelegt und nicht nur den Namen genannt, sondern auch das Design gezeigt.

Sony PlayStation 5: Event wohl im Februar

Sony soll die PlayStation 5 jedoch schon sehr bald vorstellen, genau genommen soll sie laut David Scott Jaffe in den kommenden vier Wochen gezeigt werden. Er ist Videospiel-Designer, der unter anderem an God of War gearbeitet hat. David behauptet, dass Sony die PS5 im Februar offiziell zeigen wird.

Die PlayStation 4 wurde übrigens ebenfalls im Februar vorgestellt und ein Event im Februar steht schon seit letztem Sommer im Raum. Sony ist sich angeblich bewusst, dass Microsoft mit der neuen Xbox die Konversation derzeit dominiert, aber das möchte man in den kommenden Wochen ändern.

PS: Das Beitragsbild stammt von LetsGoDigital und zeigt nur das DevKit der PS5, das finale Design wird wahrscheinlich in eine andere Richtung gehen.

