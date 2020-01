Xbox Konsolen-Streaming: Preview startet in Deutschland

Microsoft hat bekannt gegeben, dass das Xbox Konsolen-Streaming nach der Testphase in den USA und Großbritannien nun auch in Deutschland verfügbar ist. Darüber hinaus kann man die Preview auch in Österreich und der Schweiz testen.

Was ist das Xbox Konsolen-Streaming? Damit spielt man die installierten Xbox One-Spiele (inklusive der Game Pass-Titel) direkt von der Konsole zu Hause per Stream über sein Android-Smartphone oder -Tablet (aktuell kein iOS).

-->

Man muss dazu nur Xbox Insider sein, ein Gerät mit Android 6.0 oder höher und einen Xbox One Wireless Controller besitzen. Eine schnelle Internetverbindung ist empfohlen und eine Smartphone-Halterung kann von Vorteil sein.

Die entsprechenden Details zur Preview in Deutschland findet ihr im Blog von Microsoft. Mangels Hardware kann ich das leider nicht testen, auch wenn ich das eigentlich gerne mal ausprobieren würde, da sowas wie die Vorstufe des Gaming-Dienstes von Microsoft ist, bei dem dann die Konsole in Zukunft wegfällt.

Microsoft: Neue Xbox ohne Exklusivtitel Microsoft wird Ende des Jahres eine neue Xbox auf den Markt bringen und da Sony ebenfalls die PlayStation 5 plant, rechnen wir mit einem „Console War 2.0“ zur Weihnachtszeit. Die Power ist ähnlich, eine spannende Frage wird daher sein: Wer…11. Januar 2020 JETZT LESEN →

Beitrag teilen

-->