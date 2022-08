Spotify-App bekommt eine neue Startseite

In den letzten Jahren hat Spotify den eigenen Dienst nach und nach immer weiter mit Podcasts ausgebaut. Doch Musik und Podcasts haben sich auch immer mehr vermischt und vor allem auf der Startseite war das für viele ein Durcheinander.

Daher führt man diese Woche eine neue Startseite in der Spotify-App ein, hier kann man dann klar zwischen Musik und Podcasts wechseln. Für Personen wie mich, die ihre Podcasts nicht über Spotify hören, ist das eine durchaus gute Neuerung:

Diese neue Startseite wird gerade für Android-Nutzer verteilt, laut Spotify soll sie „bald“ bei iOS auftauchen. In einem Bereich gibt es also ab sofort Musik und im anderen Podcasts. Ihr könnt die Empfehlungen auch direkt von dort abspielen.

Spotify ist für mich weiterhin keine gute Podcast-App, auch wenn ich gerne ein paar der exklusiven Podcasts hören würde (habe aber mehr als genug Futter). Alles, was mich Podcasts in der App ausblenden lässt, ist also herzlich willkommen.

