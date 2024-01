Spotify kündigt „ein neues Spotify“ für Europa an

Der Digital Markets Act ist derzeit ein großes Thema, denn große Plattformen sind in Europa gezwungen, dass sie sich öffnen. Apple ist dafür bekannt, dass man bei Plattformen besonders geschlossen ist und trifft diese Änderung am meisten.

Wir wissen weiterhin nicht, wie Apple die Regulierungen genau umsetzen wird, aber Spotify geht jetzt in die Offensive und kündigt „ein neues Spotify“ für Europa an. Ja, nur für Europa und auch nur für iPhones, denn weltweit bleibt Apple geschlossen.

Spotify bringt In-App-Käufe zurück

Was bedeutet das? Ihr könnt in Zukunft das Abo in der App abschließen, Spotify wird euch direkt zeigen, welche Dinge eventuell kostenpflichtig sind, ihr könnt den normalen Abo-Preis zahlen und das mit eurer Kreditkarte und nicht via Apple.

Spotify wird euch auch auf neue Aktionen und Deals hinweisen, was ich jetzt gar nicht so positiv sehe, denn ich befürchte, dass Spotify einen mit Werbung für Hörbücher und Co. nerven wird. Schauen wir mal, eine Frage gibt es aber noch.

Wie wird Spotify das umsetzen? Muss man sich dazu die App von der Webseite selbst herunterladen? Über die App im App Store ist das weiterhin nicht erlaubt, falls ich das richtig verstanden habe. Teilt Spotify die iOS-App in zwei Apps auf?

Der Digital Markets Act bringt noch sehr viele und offene Fragen mit und vor allem Apple zögert das (logischerweise) bis zur letzten Minute hinaus. Vielleicht erfahren wir heute noch mehr, diese neue Ankündigung von Spotify ist sicher kein Zufall.

