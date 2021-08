Spotify Plus: Günstigeres Abo wird getestet

Spotify testet derzeit ein neues Abo namens „Spotify Plus“, das hat man gegenüber The Verge bestätigt. Das Abo ist deutlich günstiger als „Spotify Premium“ und soll nur 99 Cent pro Monat kosten. Aktuell befindet es sich in der Testphase.

Spotify Free: Unbegrenzt Lieder skippen

Die Werbung wird, wie auch bei „Spotify Free“ weiterhin vorhanden sein. Allerdings fällt das Limit zum Überspringen von Liedern hier weg. Plus-Nutzer können ganz normal einen Song, eine Playlist oder ein Album hören und Lieder skippen.

Laut Spotify gibt es keine Garantie, dass man dieses Abo für alle verteilen wird. Der Test findet in einer sehr kleinen Gruppe statt und man will zunächst schauen, wie das ankommt. Weitere Details zu Spotify Plus wird es also erst später geben.

Klingt für viele sicher interessant, aber ich finde 1 Dollar (bzw. dann sicher 1 Euro) durchaus wenig. So ein Abo könnte sich sicher durchsetzen und beliebt sein, aber ob Spotify dann wirklich mehr Nutzer zu Spotify Premium bewegen kann, wenn eine nervige Einschränkung von Spotify Free für nur 12 Euro pro Jahr wegfällt?

