Spotify Premium: Es gibt mal wieder 3 Monate kostenlos

Bei Spotify gibt es immer mal wieder ein Lockangebot für Neukunden, bei dem man zum Einstieg drei volle Monate Spotify Premium kostenlos mitnehmen kann.

Aktuell fährt Spotify mal wieder so eine Aktion und wirbt auf der offiziellen Promo-Seite damit, was Premium alles bietet (keine Werbung, Downloads, etc.). Wer also noch kein Kunde bei Spotify war, der kann die drei Monate ab sofort mitnehmen.

Das Angebot ist bereits online und wurde vor ein paar Tagen gestartet. Es gilt bis zum 31. März laut Spotify, danach muss man den üblichen Preis von 9,99 Euro pro Monat zahlen. Das Premium-Abo von Spotify ist aber auch jederzeit kündbar.

