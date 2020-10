Neue Staffel von Star Trek: Discovery startet bei Netflix

Ab heute ist die erste Episode der dritten Staffel von Star Trek: Discovery bei Netflix verfügbar. Die Serie wird von CBS in den USA produziert, ist aber in vielen Ländern der Welt ein Netflix Original – unter anderem auch in Deutschland.

Staffel 1 und Staffel 2 haben mir sehr gut gefallen, daher bin ich auf Staffel 3 der Serie gespannt. Falls es euch auch so geht und ihr noch überlegt, was ihr heute streamen sollt, dann schaut doch mal direkt auf der Seite von Netflix vorbei.

Da CBS die Serie wieder Woche für Woche ausstrahlt, muss Netflix diesen Weg übrigens ebenfalls gehen. Folge 1 (Ein Zeichen der Hoffnung) ist ab jetzt verfügbar und die weiteren Episoden dann nach und nach in den nächsten Wochen.

