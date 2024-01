Star Wars: Disney plant wohl eine ganz neue Serie

Disney setzt weiterhin sehr stark auf beliebte Marken wie Star Wars bei Disney+ und hat sich wohl ein Konzept von Marvel für die Zukunft abgeschaut. Dort gibt es eine Serie namens „What if…?“, in der die Produzenten komplett freien Lauf haben.

Hier wird in jeder Folge die Frage gestellt, wie die Welt der Marvel-Helden aussehen könnte, wenn ein Ereignis nicht oder anders eingetreten wäre. Was wäre also, wenn T’Challa nicht der Black Panther, sondern Star-Lord geworden wäre, solche Ideen.

Was wäre wenn … mit Star Wars

Laut Daniel Richtman, einer bekannten Quelle von CNBC, plant Disney sowas auch für Star Wars. Es gab wohl auch mal die Idee, dass man der Marvel-Version dieser Serie ein Crossover mit Star Wars plant, aber das hat es leider doch nie geschafft.

Ich hatte zwar bisher noch keine Zeit für die zweite Staffel von „What if…?“, die Ende 2023 bei Disney+ erschien, aber die erste Staffel war sehr gelungen. Nicht alle Folgen waren gut, aber es ist schön, wenn mal wieder Experimente kommen.

WOW wird teurer: Basis-Abo für Serien fällt weg Es gibt mehrere Wege, um die Preise zu erhöhen. Ein Weg ist ein direkter Anstieg der Preise für ein Abo, der andere kann aber auch der Wegfall einer günstigen Abo-Option […]15. Januar 2024 JETZT LESEN →

-->