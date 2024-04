Star Wars Outlaws: Nächste Woche gibt es Details zum Spiel

Star Wars Outlaws könnte noch im ersten Halbjahr 2024 auf den Markt kommen, bevor Ubisoft dann für das Weihnachtsgeschäft ein neues Assassin’s Creed plant.

Bisher wissen wir aber noch nicht viel über das Spiel, was Ubisoft kommende Woche ändern möchte. Am 9. April gibt es den ersten Gameplay-Trailer und mit so einem Trailer gibt es sehr oft auch ein Datum. Damit rechne ich hier ebenfalls.

Was ich mich frage: Warum zeigt man Star Wars Outlaws nicht am 4. Mai, dem Star Wars Day? Kommt das Spiel vielleicht wirklich zeitnah, sprich noch im Mai oder im Juni/Juli? Möchte man mehr Zeit für Marketing? Am Dienstag werden wir es wissen.

Call of Duty, Gears und mehr: Microsoft plant großes Xbox-Event im Juni Microsoft soll laut Tom Warren bereits ein Datum für das Xbox Showcase 2024 gefunden haben, es findet am 9. Juni statt. Dort bekommen wir die Termine für Avowed, Indiana Jones […]6. April 2024 JETZT LESEN →

-->