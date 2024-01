Ubisoft: Star Wars im ersten und Assassin’s Creed im zweiten Halbjahr 2024

Tom Henderson hat sich mit einem durchaus interessanten Beitrag rund um Ubisoft zu Wort gemeldet, dort hat er sehr gute Quellen und war bisher sehr zuverlässig.

Wobei der Beitrag eher negativ ist, denn die Moral in der Branche ist am Boden und die Entwickler fürchten auch bei Ubisoft, dass Entlassungen kommen. Vor allem, da das neue Avatar-Spiel und Prince of Persia nicht der große Verkaufsschlager waren.

Prince of Persia kommt auf gerade mal 300.000 Spieler und Avatar auf weniger als 2 Millionen, die Erwartungen waren höher. Und bei Skull and Bones geht Ubisoft von einem Verlust aus, die 200 Millionen Entwicklungskosten holt man nicht rein.

Ubisoft: Zwei große Blockbuster für 2024

Doch es gibt noch zwei Hoffnungsträger für das Jahr, denn im ersten Halbjahr soll Star Wars Outlaws starten und im zweiten Halbjahr sehen wir laut Quelle das neue Assissin’s Creed. Zwei bekannte, sehr beliebte und auch wirklich lukrative Marken.

Wir rechnen mit 0815-Ubisoft-Open-World-Action, aber das mögen die Fans und das bietet man in diesem Jahr im Doppelpack an. Ich bin ehrlich gesagt auch auf die beiden Titel gespannt, vor allem bei Outlaws hoffe ich auf eine passable Story.

Ubisoft: Blockbuster für 2025 und 2026

2025 und 2026 sehen wir zwei neue Far Cry-Spiele, darunter ein Multiplayer-Titel, zwei weitere Assissin’s Creed-Spiele, ein Remake von Assassin’s Creed Red Flag und dann kommt endlich auch das Splinter Cell Remake, auf das ich mich freue.

Ende 2021 und Anfang 2022 hatte Ubisoft übrigens auch „ein Dutzend“ Battle Royale-Spiele in Entwicklung, aber die meisten Projekte scheiterten in Preview-Tests. Es ist ein durchaus interessanter Beitrag, den ihr auch hier nachlesen könnt.

Falls die geplanten Blockbuster aber gut ankommen, dann befürchte ich, dass wir eher mehr Standard-Ubisoft-Ware und noch mehr Assassin’s Creed sehen werden und Highlights wie Prince of Persia: The Lost Crown eher nicht genehmigt werden.

Das Spiel kam zwar sehr gut bei Kritikern an, aber die Gamingbranche spart und entlässt und viele Studios verlassen sich auf bekannte Projekte, viele wollen kein Risiko eingehen. Eine solide Roadmap, gar keine Frage, ich mag die Spiele ja auch, aber da ist kein Projekt dabei, welches auch mal richtig neu und aufregend klingt.

