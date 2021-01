Star Wars: Ubisoft entwickelt neues Spiel

Lucasfilm Games hat bekannt gegeben, dass man Ubisoft Massive Entertainment damit beauftragt hat ein neues Spiel für die Star Wars-Reihe zu entwickeln. Vor ein paar Tagen hat Lucasfilm Games eine „neue Ära“ angekündigt und das ist der nächste Schritt – gestern wurde ein offizielles Indiana Jones-Spiel angekündigt.

Interessant ist, dass man sich mal gegen EA als Entwickler entschieden hat. Man wollte jedoch laut Wired noch nicht verraten, was genau geplant ist. Wir wissen nur, dass es ein Open World-Titel wird. Die Entwicklung befindet sich noch ganz am Anfang und Ubisoft sucht derzeit sogar noch Entwickler für das Projekt.

Indiana Jones und Star Wars sind die zwei größten Marken von Lucasfilm und es sieht so aus, als ob Disney große Pläne für die Gamingbranche hat. Mal schauen, ob in den kommenden Tagen/Wochen weitere Projekte bekannt gegeben werden, das Avengers-Projekt von Square Enix kam ja nicht so gut an, bei Marvel wäre also noch Luft nach oben. EA soll laut Disney übrigens ein Partner wichtiger bleiben.

