Starfield: Bethesda nennt neue Nutzerzahlen

Bethesda hat jetzt drei große Marken, so Todd Howard in einem aktuellen Interview mit MrMattyPlays auf YouTube. Neben Fallout und The Elder Scrolls gehört Starfield mittlerweile fest dazu und man blickt auch auf über 14 Millionen aktive Spieler.

Im Schnitt verbringt ein Spieler über 40 Stunden in Starfield und Bethesda möchte dafür sorgen, dass diese Spieler weiterhin Spaß haben. Und mit „Shattered Space“ steht im Herbst eine neue Story-Erweiterung an, auf die sich Fans freuen können.

Ich wurde nicht wirklich mit Starfield warm und habe zwar ein paar Stunden in das Spiel gesteckt, es aber nie beendet. Freut mich aber, dass es vielen Menschen da draußen anders geht und Bethesda eine neue Marke für die Zukunft aufgebaut hat.

