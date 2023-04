Stargate, Robocop und mehr: Neue Serien-Offensive bei Amazon Prime Video

MGM gehört mittlerweile zu Amazon, doch das liegt weniger an den Bond-Filmen, die zwar die wertvollste Marke des Studios sind, sondern laut Deadline vor allem an den anderen Marken. Diese will Amazon für eine neue Serien-Offensive nutzen.

Viele neue Serien für Amazon Prime Video

Laut Quelle plant man eine neue Serie für Robocop, Stargate, Legally Blonde, Fame, Barbershop, The Magnificent Seven, Pink Panther und The Thomas Crown Affair. Diese MGM-Marken sollen dann exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen sein.

Bei einigen Marken gibt es noch mehr als eine Serie (wobei vielleicht auch nicht alle als Serie umgesetzt werden), da will Amazon auch noch einen Film produzieren und vielleicht gibt es sogar Kinofilme. Gut möglich, dass man dann, Disney lässt grüßen, die Serien und Filme verknüpft, um Kunden zu Amazon Prime Video zu locken.

Plant Amazon eine Serie zu James Bond?

Amazon verfolgt für einige ältere Marken also eine ähnliche Strategie wie bei Creed, da soll auch ein „Universum“ aus Filmen und Serien entstehen. Das ist aktuell der Trend der Streamingdienste und daher hat man wohl so viel Geld für MGM bezahlt.

Und wie wäre es mit James Bond? Wäre eine Serie rund um 007 nicht der ganz große Wurf? Diese ist aktuell nicht geplant. Derzeit steht der neue Film im Fokus, der eine neue Ära nach Daniel Craig einleiten wird, eine Serie ist hier nicht geplant.

