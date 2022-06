State of Play: Die Highlights des PlayStation-Events von Sony

Die Juni-Ausgabe von State of Play ist vorbei und viele Dinge wurde so erwartet oder sogar angekündigt. Es ist immer subjektiv, ob ein Event gut war, für mich ist es dieses Mal nur okay, da ich Neuigkeiten zu God of War Ragnarök vermisst habe.

Vermutlich gibt es da bald ein eigenes Event, denn das Spiel soll noch 2022 für die PS4 und PS5 kommen und vermutlich noch im September oder Oktober, aber ich hätte eben gerne etwas dazu gesehen. Doch Sony hatte andere Pläne für heute.

Ich habe euch hier einfach mal ein paar Highlights in Form von Videos in den Post gepackt, wer wirklich alles sehen möchte, der bringt 28 Minuten mit und scrollt mal nach ganz unten, dort habe ich euch die State of Play vom Juni 2022 eingebunden.

State of Play Juni 2022: Die Highlights

Wir haben Final Fantasy 16 gesehen:

Horizon sieht auch als VR-Spiel sehr gut aus:

Resident Evil 4 wird uns am 24. März 2023 erwarten:

Noch spannender finde ich es als VR-Version:

The Walking Dead wird man auch in VR erleben können:

Stray hat endlich ein Datum (16. Juli 2022):

Ehemalige Entwickler von Dead Space legen auch noch 2022 los:

Tunic erwartet euch am 27. September für die PlayStation:

Sony packt einen der größten PS-Blockbuster auf den PC:

State of Play Juni 2022: Die Keynote

