Sonic Frontiers: Das erste Gameplay ist da

Mit Sonic Frontiers erwartet uns 2022 ein ganz neues Sonic mit Open-World-Elementen und nach dem ersten Preview-Trailer von gestern, haben wir heute mehr Material für euch. IGN durfte jetzt exklusiv das erste Gameplay veröffentlichen.

Sieht interessant aus und ich ziehe meine Aussage von gestern zurück, das erinnert mich nicht an Zelda oder Horizon, das erinnert mich an Halo. Als hätte man Halo Infinite genommen und Sonic in die Welt gepackt (nur die Grafik ist schlechter).

-->

Ich muss aber auch sagen, dass das im Video noch etwas „zusammengewürfelt“ aussieht, irgendwie fehlt mir da eine klare Linie. Es sieht so aus, als SEGA einfach ein paar Elemente in die offene Welt geworfen hat und man experimentieren kann.

Ein Neuanfang ist nie leicht, mal schauen ob es Sonic gelingt.

Xbox Game Pass Ultimate im Angebot: 3 Monate für 1 Euro Microsoft hat mal wieder die alte Aktion gestartet, bei der man sich drei Monate das Abo für den Xbox Game Pass Ultimate sicher kann und nur einen Euro zahlt. Das ist ein verdammt guter Deal, denn im Ultimate-Abo gibt es…2. Juni 2022 JETZT LESEN →

-->