Statt Verpackung: EDEKA weitet Coating-Verfahren aus

Aral schließt sich RECUP-Pfandsystem an

Mit Aral begrüßt mit RECUP, das Pfandsystem für Coffee-to-go, einen neuen Partner an seiner Seite. Zusammen mit zunächst rund 900 Aral Tankstellen soll es Einwegbechern an den Kragen gehen. Ab dem 1. Februar 2021 können Aral-Kunden an 900 Aral Stationen…29. Januar 2021 JETZT LESEN →