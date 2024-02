Störung legt E-Rezepte lahm

In Deutschland ist es am Mittwoch zu erheblichen Problemen beim Ausstellen und Einlösen von E-Rezepten in Apotheken gekommen.

Die Telematikinfrastruktur (TI) der halbstaatlichen Gesellschaft Gematik, die für die digitale Vernetzung im Gesundheitswesen zuständig ist, war massiv gestört. In der Folge konnten Apotheker fast eine Stunde lang keine elektronischen Rezepte annehmen, auch in einigen Arztpraxen war die Ausstellung von Rezepten beeinträchtigt.

Als Reaktion auf die Störung empfahl die Gematik den Ärzten, vorübergehend wieder auf Papierrezepte zurückzugreifen. Vor diesem Zeitpunkt waren täglich rund 800.000 E-Rezepte eingelöst worden. Gegen Mittag informierte man dann:

Die zentrale Störung in der Telematikinfrastruktur (TI) ist behoben. Alle TI-Anwendungen – darunter auch das E-Rezept – sind wieder regulär verfügbar, es kann allerdings im Nachgang der Störung noch vereinzelt zu Performance-Einschränkungen gekommen sein. Die Störung bestand von 10:25 bis 11:10 Uhr.

-->