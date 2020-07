Sub One: IO HAWK launcht „Unterwasser-Scooter“

Mit dem neuen „Sub One“ bringt der E-Mobility-Hersteller IO HAWK ein ungewöhnliches Transportmittel auf den Markt.

Noch in diesem Sommer bringt der Krefelder Anbieter von Elektrorollern, Hoverboards und E-Bikes einen „Unterwasser-Scooter“ an den Start. Der Elektro-Rochen verfügt über zwei Griffe, an denen sich der Nutzer festhalten und durch das Wasser ziehen lassen kann. Er bietet zudem einen automatisch regelbaren Auftrieb und kann in bis zu 30 Metern Tiefe genutzt werden.

Doppelmotoren mit je 500 Watt sollen einen sanften Antrieb durch das Wasser bei einer Höchstgeschwindigkeit von 5,4 km/h ermöglichen. Über den eingebauten, dreistufigen Kippschalter wechselt der Schwimmer vom niedrigen in einen hohen Gang und passt seine Geschwindigkeit an. Die drei verschiedenen Speed-Modi befördern den „Fahrer“ wahlweise mit 0,6 m/s, 1,0 m/s oder 1,5 m/s durchs Wasser.

Der verbaute Lithium-Ionen-Akku soll, je nach Geschwindigkeit, eine Laufzeit von bis zu 30 Minuten ermöglichen und nach 2 bis 3 Stunden soll er wieder vollständig geladen sein. Auch eine Kindersicherung, ein GoPro-Mount und eine Batterieanzeige sind verbaut. Optional stehen zudem Wechselakkus zur Verfügung.

Im Lieferumfang sind auch ein Sicherheitsband mit Karabiner, eine Tasche sowie ein Ladegerät enthalten. Der Tauch-Scooter wiegt 3,5 kg, der Akku ist mit 5100 mAh bzw. 128,52 Wh stark und er soll sich für „gute Schwimmer“ ab 14 Jahren eignen.

Ab sofort ist der Unterwasser-Scooter Sub One in den Farben Weiß, Grün oder Orange für 399 Euro vorbestellbar. Eine zweite Batterie kann zu einem Aufpreis von 70 Euro mitbestellt werden. Ausgeliefert werden sollen die Produkte etwa Mitte August.

