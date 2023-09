Suchen, finden, verbinden: Mastodon bekommt neue Funktionen

Die Weiterentwicklung der sozialen Plattform Mastodon schreitet vorn. Mit der neuen Version 4.2 gibt es mehrere wichtige Änderungen.

Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf der Überarbeitung der Suchfunktion, die jetzt benutzerfreundlicher ist und es ermöglicht, nach Profilen und Posts zu suchen. Die Suchergebnisse wurden verbessert und verifizierte Links werden hervorgehoben. Es gibt auch Änderungen am Anmeldeprozess, um neue Benutzer besser zu begleiten, sowie Verbesserungen in der Benutzererfahrung für nicht eingeloggte Nutzer.

Insgesamt gibt es in Mastodon 4.2 viele kleinere Änderungen an der Benutzeroberfläche und an der Leistung, die die Plattform insgesamt verbessern sollen. Diese Änderungen werden für die Nutzer verfügbar sein, sobald ihr Mastodon-Server auf die neue Version aktualisiert wird. Eine Übersicht der Anpassungen findet ihr im offiziellen Blog.

Wir haben für mobiFlip einen Account bei Mastodon, dem ihr gerne folgen könnt. Auch bin ich mit einem „privaten“ Account dort vertreten und unser Michael ist dort ebenfalls am Start. Alle weiteren Möglichkeiten uns zu folgen findet ihr wie üblich hier.

mobiFlip bei Mastodon →

Mastodon ist keine einzelne Website wie Twitter oder Facebook, sondern ein Netzwerk aus „Tausenden“ von Servern, die von verschiedenen Organisationen und Einzelpersonen betrieben werden und dennoch so miteinander kommunizieren, dass sie wie „ein“ Netzwerk nutzbar sind (siehe auch Wikipedia).

Nutzer haben auf Mastodon 500 Zeichen zur Verfügung und es gibt keine Retweets mit Zitat. Das ist im Alltag der Hauptunterschied zu Twitter. Beim Registrieren entschieden man sich für eine Instanz, kann allerdings später auch auf eine andere Instanz umziehen. Theoretisch kann man das quelloffene Mastodon natürlich auch auf einem eigenen Server installieren und nutzen. Nutzbar ist es per Web oder über Apps.

-->