Suits kehrt angeblich als ganz neue Serie zurück

Suits ist eine der beliebtesten Serien der letzten Jahre und wird noch heute von vielen Menschen geschaut. Die Serie dominiert regelmäßig die Streaming-Charts und auch vier Jahre nach dem Finale von Suits gibt es sehr viele Fans da draußen.

Daher möchte NBC Universal den anhaltenden Hype nutzen und laut Deadline die Serie zurückbringen, wenn auch etwas anders, als sich viele wünschen würden. Mit Aaron Korsh ist zwar der Produzent des Originals dabei, es gibt aber einen anderen Ansatz. Das neue Suits wird kein Reboot, keine Fortsetzung und auch kein Spin-off.

Suits: Der Anfang eines Universums?

Stattdessen möchte man quasi ein Suits-Universum aufbauen und plant einen ganz neuen Standort mit ganz neuen Schauspielern. Man kann sich das ähnlich wie bei den CSI-Serien vorstellen, angeblich ist derzeit Los Angeles als Ort im Gespräch.

Das neue Suits ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern, soll sich aber auf einem guten Weg befinden und NBC habe „ernsthaftes Engagement“ gezeigt, um nicht zu viel Zeit zu verlieren. Und falls dieser Plan am Ende aufgeht, wer weiß, vielleicht sehen wir dann in Zukunft noch neue Suits-Serien in anderen Städten der Welt.

Ich mochte Suits und das Ende der Serie war auch gut, aber es war richtig, dass das Ende kam, da sich nach der Hälfte zu viel veränderte. Zum Glück versucht man nicht dort weiterzumachen oder bekannte Gesichter in einem Spin-off zu zeigen.

Disney plant einen Neustart für die Marvel-Serien Disney entschied sich letztes Jahr dazu, dass die Daredevil-Serie von Netflix eine Zukunft im Marvel-Universum bei Disney+ haben darf und 2023 gedreht werden soll. Doch die Dreharbeiten wurden im Sommer […]12. Oktober 2023 JETZT LESEN →

-->